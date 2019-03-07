تعادلا بهدفين لكل الوادي يفاجئ المريخ ويحول تأخره لتعادل إيجابي

الخرطوم: السوداني

تعادل المريخ أمام مضيفه حي الوادي نيالا بهدفين لكل في المباراة التي استضافها استاد نيالا الأولمبي عصر أمس “الاثنين” ضمن الجولة الأخيرة من مباريات دوري المجموعات ببطولة الدوري الممتاز.

وافتتح المريخ التسجيل عن طريق اللاعب محمد داؤود من تمريرة المدافع حمزة داؤود الجميلة في منتصف شوط اللعب الأول الذي قدم فيه الأحمر مردوداً فنياً إيجابياً واستطاع أن يصل إلى مرمى حي الوادي أكثر من مرة وعاند الحظ بعض لاعبيه وعلى رأسهم رمضان عجب في التسجيل.

وكان لافتاً أن حي الوادي وبالرغم من الغيابات التي ضربت صفوفه إلا أنه حرص على مقارعة الأحمر في الهجمات وسعى للوصول إلى مرمى حارسه محمد المصطفى أكثر من مرة لكن الأخير تعامل مع جميع الكرات التي وصلته بيقظة عالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل للمضيف.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب حمزه داؤود الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقائق الأولى، وكانت المفاجأة حاضرة في أن حي الوادي انتفض خلال مجريات الشوط الثاني واستطاع لاعبه مامادو أن يُقلّص الفارق ويسجل الهدف الأول مستفيداً من الأخطاء الدفاعية لنجوم الأحمر. وواصل الوادي هجومه على مرمى المريخ واستفاد من توهان لاعبي المريخ والأخطاء التي وقعوا فيها قبل أن يتمكن اللاعب محمود حامد التش من تعديل النتيجة لصالح فريقه في الدقائق الخمس الأخيرة.

بالنتيجة ارتفع المريخ برصيده إلى إحدى وثلاثين نقطة، والوادي إلى تسع عشرة نقطة، ليصعد الفريقان إلى دوري النخبة.