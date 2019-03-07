الصندوق الكويتي يمول مشروعات جديدة لحصاد المياه

أبدى الصندوق الكويتي للتنمية استعداده لتمويل مشروعات جديدة في مجال حصاد المياه بالبلاد. وتم الاتفاق خلال اجتماع بين إدارة السدود ووفد الصندوق الكويتي على زيادة حجم تمويل مشروعات حصاد المياه من خلال زيادة مساهمة الصندوق.

وقال نائب المدير العام لوحدة تنفيذ السدود م. مصطفى حسين الزبير، إن الاجتماع المشترك مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية الذي انعقد بمباني وحدة تنفيذ السدود بالخرطوم، يوم الأربعاء، وقف على خطة العمل بمشروعات حصاد المياه التي يجري تمويلها بواسطة الصندوق، وتقدم الأعمال في تنفيذ السدود والحفائر والآبار، فضلاً عن مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت.

وأعلن الزبير أن المشروعات ستنفذ ضمن خطة وحدة السدود للعام 2019، وثمن مجهودات الصندوق في دعم مشروعات التنمية بالبلاد التي بدأت منذ العام 1962، حيث ظلت العلاقات متطورة بين البلدين من نجاح لآخر.

وأشار إلى المشروعات التي مولها الصندوق في مقدمتها سد مروي وتعلية الروصيرص ومجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت ومشروع توفير مياه الشرب في الريف السوداني للإنسان والحيوان.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية يعتبر إحدى المؤسسات التمويلية التي أسهمت في تمويل عدد من المشروعات بالبلاد تجسيداً للتعاون العربي المشترك بين السودان ودولة الكويت، كما يعكف الصندوق حالياً على تمويل مشروع محطة كهرباء الفولة الرديفة لإنتاج 450 مياقواط من الكهرباء.

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