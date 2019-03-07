(8 و8,200) جنيه للطن: تجار أسمنت يشكون من زيادات يومية غير مبررة

الخرطوم: عبير جعفر

شكا تجار الإسمنت ببحري (شارع الإنقاذ) لـ(السوداني) أمس، من تأثرهم بالزيادات الأخيرة المتباينة في الأسعار الأمر الذي أضعف القوى الشرائية وتراجع كمية المعروض بالأسواق، موضحين أن الزيادات صارت يومية.

وأفاد تاجر إسمنت – فضل حجب اسمه – لـ(السوداني) أمس، تأثرهم بالزيادة اليومية في سلعة الإسمنت، موضحا توقف أحد المصانع لسبب غير معلوم ليعاود الإنتاج مرة أخرى بوضع تسعيرة جديدة.

ووصف تاجر بسوق السجانة عوض الهادي لـ(السوداني) زيادة الإسمنت بغير المنطقية، مضيفا أن الزيادات الأخيرة أوقفت حركتي البيع والشراء ومضى قائلا: لا أثر على الإطلاق لتراجع الدولار والدولار الجمركي على الأسعار، مبينا أن سعر الطن حاليا بالأسواق يتراوح ما بين (8, -8,200) جنيه، مضيفا أن عدم الرقابة على الأسواق دفعت بعض التجار للبيع على حسب هواهم.

وقال مسؤول بشركة إسمنت عطبرة لـ(السوداني) أمس، إن زيادة الأسواق لا علاقة لها بالمصانع، إنما مضاربات تجار، لافتا إلى أن أسعار طن الإسمنت بمصانع عطبرة التكامل الشمال (6,700) جنيه وعطبرة (6,500) جنيه بالإضافة إلى الترحيل للخرطوم (400) جنيه لتصل تكلفة الطن من المصنع للخرطوم (7) آلاف جنيه إضافة هامش ربح (300) جنيه ليصل سعر تكلفة البيع النهائية للسوق (7,400) جنيه، ومضى قائلا: إن أسعار الأسواق الحالية تحتاج إلى رقابة، مضيفا أن سعر الإسمنت الحالي بالأسواق (8-8,200) جنيه وسببه المضاربات من قبل التجار.

ولفت إلى أن مشاكل المصانع ما تزال موجودة من كهرباء ووقود فيرنس، موضحا أن مشكلة الوقود أثرت على توقف فرن مصنع إسمنت عطبرة، مما أثر كذلك على الإنتاج الجديد.

وقال: “حاليا المصنع يعمل من المخزون للاستمرارية وعدم التوقف نتيجة لمشكلة الوقود”, وزاد أن زيادة الأسعار من المصانع من فترة لأخرى ولكن ليست يومية، معربا عن خشيته أن تشهد الفترة المقبلة قطوعات متكررة للكهرباء بسبب فصل الصيف مما يؤثر على إنتاج المصانع ويرفع الأسعار.