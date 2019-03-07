والي كسلا: لا تهاون مع المتلاعبين في السلع الاستهلاكية

أكد والي ولاية كسلا الفريق الركن محمد منتي عنجر، عدم التهاون مع المتلاعبين في السلع الاستهلاكية والمسائل السالبة على امتداد حدود الولاية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الضرورية بالأسعار المناسبة.

وأوضح الوالي خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية بولاية كسلا، الأربعاء، أن الغرض من اللقاء التفاكر مع أصحاب الشأن الاقتصادي حول كيفية توفير الاحتياجات لمواطن الولاية، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية وفق الظروف التي اقتضتها المرحلة الاستشنائية.

وأكد الوالي اهتمام الولاية وسعيها لترتيب وتوفيق الأوضاع والسياسيات الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة على المستويين الولائي والمركزي وإزالة التقطاعات، وقال “إن همنا الأول كيف نجد احتياجات المواطن بطريقة سلمية”.

وأشاد والي كسلا بجهود اللجنة الخاصة بالمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية وما توصلت إليه من نتائج والتي من بينها افتتاح أربعة مراكز للبيع المخفض خلال الأيام المقبلة، مؤكداً في هذا الصدد سعي حكومة الولاية للتوسع فيها ودعمها.

وأمن الوالي على أهمية تكملة قيام وإنشاء المنطقة الحرة بمنطقتي عواض وحمداييت، نظراً لأهميتها ودورها في تفعيل حركة التجارة الحدودية والحد من كثير من الظواهر السالبة، داعياً التجار وأصحاب الأموال إلى إيداع أموالهم في البنوك لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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