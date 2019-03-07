أيلا يؤكد أهمية طرح مبادرات لتشغيل الشباب

أكد رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، أهمية طرح مبادرات لتوفير فرص عمل للشباب باعتبارهم سواعد لمستقبل البلاد، وشدد على ضرورة طرح مبادرات استراتيجية بملامح محددة قابلة للتنفيذ الفوري والقياس والتقويم والتقييم.

ووجه أيلا خلال لقائه الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي د.عباس كورينا، بضرورة طرح مبادرات استراتيجية بملامح معينة ومبتكرة تركز على القضايا الراهنة وتكون قابلة للتنفيذ الفوري والقياس والتقويم وصولاً لرضا المواطنين.

وقال كورينا إن رئيس الوزراء وجه أيضاً بنشر الفكر الاستراتيجي والتوعية به، مبيناً أن اللقاء تطرق لأهمية مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من أجل خلق شراكات إقليمية ودولية والاستفادة من القروض العالمية بغية معالجة كثير من القضايا، فضلاً عن العمل على تشابك المصالح مع دول الجوار والاستفادة من الميزات النسبية لها لصالح شعوب المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق