كبر يؤكد أهمية دور المرأة

(سونا)- أكد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية علي أهمية الدور الكبير الذي تضطلع بها المرأة السودانية في القضايا الماثلة في البلاد سيما في الاستقرار السياسي وفي تأثيرها علي معاش الناس وبناء السلام .

وأكد نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد إتحاد المرأة السودانية برئاسة الدكتورة إحلام محمد ابراهيم الامين العام لاتحاد المرأة السودانية ، دعمه اللا محدود لمشروعات وبرامج اتحاد المرأة .

وقالت الدكتورة أحلام محمد ابراهيم الامين العام لاتحاد المرأة السودانية في تصريح صحفي أنهم أطلعوا نائب رئيس الجمهورية علي الاستراتيجية الخمسية للاتحاد خاصة رؤية الاتحاد للعام ٢٠١٩م في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد بالاضافة الى المشروعات القائمة خلال هذه المرحلة.

وأعلنت أحلام عن تأييد الاتحاد لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة من أجل استقرار وأمن وسلامة البلاد .

وأشارت أحلام بأن الاتحاد العام للمرأة السودانية يعي دوره السياسي مبينة بأن هناك مشروعات للاتحاد تصب في المحور السياسي والاقتصادي ومحور استنهاض الأمة السودانية لزيادة الإنتاج .

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