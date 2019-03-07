اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 7 مارس 2019م هذا الصباح

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس 7 مارس 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار:

بالصورة والقلم: ضبط أخطر شبكة تعمل على تزوير قسائم الزواج والطلاق

محكمة الطوارئ بحري تبرئ فتاة كانت تحمل علم السودان أثناء الاحتجاجات

مقتل طالب شهادة سودانية يجلس لامتحان هذا العام

شعبة مباحث ولاية الجزيرة تتوصل للمتهمين في مقتل شاب وتعذيبه

توجيه تهمة لطبيبة أساءت أحد زملائها بالمستشفى

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للأساس واللغة العربية للثانوي

صحيفة أخبار اليوم:

وزير العدل : للطوارئ آثار سلبية لكن الكي آخر العلاج وأبغض الحلال.

البنك المركزي : ضوابط وإجراءات جديدة لاستيراد الأدوية.

برلمانيون من تحالف ٢٠٢٠ يدفعون بمبادرة لحل الأزمة.

المالية تؤكد تأمين احتياجات الكهرباء في الصيف ورمضان.

تصريحات لمولانا هارون بعد رئاسته اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني امس .

صحيفة الوطن:

إعفاء محمد خير الزبير وتعيين جنقول محافظاً للمركزي

“تحالف 2020” يقترح تشكيل مجلس رئاسي والتمديد للحكومة

إيداع مرسوم الطوارئ منضدة البرلمان وتشكيل لجنة لدراسته

الصيحة

“قيادي الوطني” يعقد أول اجتماع دون”البشير”

إعفاء محافظ بنك السودان المركزي وتكليف حسين جنقول

البشير يجتمع بتنسيقية الحوار اليوم للتشاور حول الحكومة المرتقبة

وزير العدل: فرض الطوارئ جاء بسبب الفساد الممنهج والسرقة

الانتباهة

توقيف زعيم سماسرة للاتجار بالبشر

وزير العدل: للطوارئ أضرار وآخر العلاج الكي

إقالة محافظ بنك السودان وتكليف جنقول بمهامه

مصفاة الخرطوم ترهن إنتاج الجازولين بتوفير”الكاش”

إسرائيليون يقيمون في مركز كان ملكًا لـ”بن لادن” في “جوبا”

والي الشمالية: سنتعامل بحسم مع قضايا الفساد

اليوم التالي

وزير العدل يقر بوجود آثار سالبة للطوارئ ويصفها بالعلاج بـ”الكي”

تعيين”جنقول” محافظًا لبنك السودان بديلاً لمحمد خير الزبير

تحالف”2020″ يقترح تشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير لمدة عامين

“المركزي”: دخول فئة الـ”500″ جنيه خط الإنتاج ولجنة لمتابعة تغذية الصرافات

غرفة المستوردين تقلل من أثر تخفيض الدولار الجمركي على معاش الناس

المجهر السياسي

الدرديري: يستعرض جهود السودان لتعزيز التضامن العربي

مياه الخرطوم تهدد باتخاذ إجراءات قانونية للمخالفين في توصيلات المياه

إحباط تهريب”100″ برميل من الوقود بولاية سنار

قوى 2020 تقترح إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية من مجلس رئاسي يرأسه البشير

الأخبار

عصام صديق يطالب باستفتاء شعبي بين الديمقراطية الحزبية واللاحزبية

اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من”500″ ألف عام بالسودان

المركزي يشكل لجنة طوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية

الشعبي: سلمنا الحكومة والمعارضة مشروعًا سياسيًا كاملاً

ناشط سياسي يتحرش بفتاة سودانية بفرنسا

ألوان

تكوين لجنة طوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية

وفاة”50″ معدنًا بانهيار آبار منذ بداية العام الحالي

الهيئة التشريعية تشكل لجنة طارئة لدراسة قانون الطوارئ

الاتحادي الأصل يؤيد الطوارئ ويستبعد تأثيرها على الحريات

آخر لحظة

البشير في جلسة نادرة بشارع النيل..إعفاء محافظ المركزي

وزير العدل: الطوارئ علاج بـ”الكي”

نافع” إجراءات الرئيس بدأت تؤتي أكلها

البشير: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل اهتمام

تفكيك أخطر شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الرسمية

صحيفة مصادر:

جبريل إبراهيم يقترب من القصر الجمهوري

اتجاه لإسناد وزارة المالية للتجاني السيسي

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