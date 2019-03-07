النفط الكويتي يرتفع لـ 65.64 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 12 سنتا في تداولات يوم امس الاربعاء ليبلغ 64ر65 دولار امريكي مقابل 52ر65 دولار للبرميل في تداولات امس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط يوم امس الأربعاء بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة وهو ما لعب دورا كبيرا في عمليات تخفيض الإنتاج التي تقودها (أوبك).

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 47ر65 دولار للبرميل منخفضة 39 سنتا أو 6ر0 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7ر0 بالمئة أو 41 سنتا إلى 15ر56 دولار للبرميل.

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