التاريخ: 07-مارس-2019 فى : حوادث 304 مشاهدة ألقت السلطات المختصة بجوازات ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر القبض على أجنبي يحمل جواز سفر سوداني برقم وطني، وكان بصدد السفر إلى المملكة العربية السعودية لشغل وظيفة سائق مركبة خاص، ووفقاً لتفاصيل البلاغ المدون لدى شرطة ديم موسى حسب صحيفة الأخبار، أن المتهم كان بصدد إكمال إجراءات تأشيرة الخروج، وعندما أدخل الموظف المختص البيانات الخاصة بالأجنبي القادم من دولة أفريقية مجاورة، تبين أن الرقم يخص جنسية مواطن سوداني لا علاقة له بالأجنبي، لتولي الشرطة التحري في البلاغ بعد توقيف المتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أجنبي يحمل جواز سفر سوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.