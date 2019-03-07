عامل (درداقة) يردي شاباً قتيلاً ضرباً بـ(البونية)

تطورت مشادة كلامية بين شاب ثلاثيني وعامل (درداقة) في السوق المركزي بالخرطوم لم يتجاوز الـ(18) عاماً، إلى وقوع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها الثلاثيني ضرباً بـ(البونية) أمام ناظري عدد كبير من مرتادي السوق والتجار العاملين فيه، وحسب صحيفة الأخبار أمس، أن الجاني أقر فور إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بالسوق المحلي بارتكاب الجريمة التي دون بصددها بلاغاً بالقتل العمد ومخالفة أحكام المادة (130) من القانون الجنائي، بينما نقلت جثة القتيل بعد اتخاذ كافة الإجراءات الفنية بمسرح الحادث إلى المشرحة ليبين الطبيب الشرعي أسباب الوفاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)