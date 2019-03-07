البشير للصحفيين: (هسي الأحق بالصفحات دي المجرمين ولا المعاقين ديل)

التاريخ: 07-مارس-2019
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قال رئيس الجمهورية المشير البشير، للصحفيين بدلاً عن تخصيص صفحة كاملة للجريمة وأخبارها خصصوا صفحة لقضايا ذوي الإعاقة كل أسبوع، فهم أحق بالاهتمام بدلاً عن قتل وضرب، وأضاف: ” هسي الأحق بالصفحات دي المجرمين ولا المعاقين ديل”. وذلك خلال مخاطبته مهرجان تكريم المعاقين بشارع النيل أمس.
وبحسب أخبار الخليج 365 خاطب الرئيس المشير، رئيس اتحاد الصحفيين ورئيس مجلس صحيفة الصيحة الصادق الرزيقي، موجهاً إياه بأن تخصص صحيفته الجديدة صفحة كاملة للمعاقين، بينما داعب الرئيس مدير قناة النيل الأزرق حسن فضل المولى ملوحاً بمايكروفون القناة الذي يحمله قائلاً ” ناس قناة النيل الأزرق شيلوني المايكروفون بتاعهم كإعلان للقناة، وأنا حاتبرع بنصيبي في الإعلان دا لشريحة المعاقين وذلك بتخصيص برنامج لهم على شاشة النيل الأزرق”. وفي المقابل بادر عدد من رؤوساء التحرير بتخصيص صفحة كامل أسبوعية لشريحة المعاقين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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