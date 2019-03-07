إحباط تهريب (100) برميل من الوقود

تمكنت الاجهزة الامنية بولاية سنار من احباط تهريب كميات من الوقود تصل الى (100) برميل كانت في طريقها لخارج الولاية.

وكشف والى سنار الفريق مهندس عيسى أدريس بابكر بحسب (smc) عن اصدار توجيهات بغرض انشاء محكمة للطوارئ بمحلية أبو حجار لمنع ووقف التهريب على الحدود وتقديم المهربين لمحاكمات عاجلة وفقاً لقانون الطوارئ، مشدداًعلى الالتزام بقانون الطوارئ الذى اقتضتة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأكد بابكر أن معاش المواطنين خط احمر وأن حكومته ستعمل على مكافحة التهريب بكافة اشكالة خاصة السلع الاساسية والمتمثلة فى الوقود و الدقيق.

ومن جانبة كشف مولانا دكتور محمود على إبراهيم رئيس الجهاز القضائي بالولاية ان محاكم الطوارى بصدد النظر فى (5) بلاغات فى محليات سنار والسوكى والدندر، لافتا الى ان محاكم الطوارى ذات صفة إيجازية حسب ما جاء فى توجيهات رئيس القضاء منهجها الفورية.