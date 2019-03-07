وزير العدل يقر بسلبية قوانين الطوارئ في الداخل والخارج

وقال إن الطوارئ إجراء وقائي ودرع وطني تدافع به الدولة عن كيانها واستقرارها ولحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانيهار واعلن تحالف قوى 2020 عن مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين ، تبدأ بإنهاء أجل الرئيس البشير في 2020 ، وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين.
واقترح التحالف في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، تشكيل مجلس رئاسي برئاسة البشير يتكون من خمسة أفراد ، وتخفيض فرض الطوارئ من سنة الى 6 اشهر،ومد أجل المؤسسات التشريعية لمدة عامين بعد العام 2020 ، وإلغاء بنود الطوارئ التي تنص على تفويض السلطات الأمنية بدخول اي مباني وتفتيشها وحظر التجمهر والمواكب غير المرخص بها.
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