إنطلاق التسجيلات التكميلية

تنطلق في الاتحادات المحلية صباح الخميس 7 مارس 2019م التسجيلات التكميلية في الموسم الاستثنائي 2018/ 2019م.. والتي تستمر حتى الاربعاء 13 مارس 2019م، وذلك وفق ضوابط جديدة محكومة بلائحة أوضاع اللاعبين التي أجازها مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ومن بينها تخفيض مدة قيد اللاعب الهاوي إلى (3) سنوات، وفي حال التجديد كهاوي يكون لـ(سنتين) فقط .. كما سيتم خلالها تنفيذ الالكتروني لأندية الدوري الممتاز بنسبة 100%..

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