وقال "أونيل"، لشبكة "فوكس بيزنس": "ما يجب أن يحدث هو شيء على غرار الانقلاب. وبقدر ما أود أن أراه نهاية سلمية وغير عنيفة، أعتقد أنه سينتهي بدماء شديد بالنسبة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".
وادعى، أن الجيش الفنزويلي يحافظ على "مادورو" في السلطة، وحث خوان جويدو، زعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة على "تحويل الجيش للالتفاف حوله".
وتابع "الخبير: "أن غالبية الجمهور، بما في ذلك الكثير من العسكريين يدينونبالولاء لـ"جوايدو".. ولكن بعض كبار القادة، بشكل شخصي، يمكن أن يحصلوا على مكاسب، وأصبحوا جشعين مما يعطيه مادورو لهم، لأنه يرقص السالسا والناس يأكلون حيواناتهم الأليفة".
وتأتي هذه التكهنات، بعد أن اتهم الرئيس "مادورو"، المعارضة في البلاد والسلطات الأمريكية بالتشوق لبدء حرب على الموارد الطبيعية.
وكتب "مادورو" على "تويتر"، أمس الاربعاء: "أنهم يريدون الاستيلاء على مواردنا الطبيعية. أنهم يريدون شن حرب نفطية لغزو وطننا والحكم هنا! لكنها ستفشل!".
كانت هذه تفاصيل خبر "قاتل بن لادن" يحذر من نهاية دموية لأزمة فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.