"قاتل بن لادن" يحذر من نهاية دموية لأزمة فنزويلا

حذر الخبير البحري المتقاعد، روبرت أونيل، الذي يزعم أنه قتل أسامة بن لادن في العام 2014، من عواقب وخيمة للمواجهة السياسية الحالية في فنزويلا.

وقال "أونيل"، لشبكة "فوكس بيزنس": "ما يجب أن يحدث هو شيء على غرار الانقلاب. وبقدر ما أود أن أراه نهاية سلمية وغير عنيفة، أعتقد أنه سينتهي بدماء شديد بالنسبة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

وادعى، أن الجيش الفنزويلي يحافظ على "مادورو" في السلطة، وحث خوان جويدو، زعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة على "تحويل الجيش للالتفاف حوله".

وتابع "الخبير: "أن غالبية الجمهور، بما في ذلك الكثير من العسكريين يدينونبالولاء لـ"جوايدو".. ولكن بعض كبار القادة، بشكل شخصي، يمكن أن يحصلوا على مكاسب، وأصبحوا جشعين مما يعطيه مادورو لهم، لأنه يرقص السالسا والناس يأكلون حيواناتهم الأليفة".

وتأتي هذه التكهنات، بعد أن اتهم الرئيس "مادورو"، المعارضة في البلاد والسلطات الأمريكية بالتشوق لبدء حرب على الموارد الطبيعية.

وكتب "مادورو" على "تويتر"، أمس الاربعاء: "أنهم يريدون الاستيلاء على مواردنا الطبيعية. أنهم يريدون شن حرب نفطية لغزو وطننا والحكم هنا! لكنها ستفشل!".

