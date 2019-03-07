غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال

استشهد الطفل سيف الدين عماد أبو زيد (15 عاما) في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في ساعة متأخرة من الليلة شرق مدينة غزة.

وكان أبو زيد نقل إلى مستشفى الشفاء بغزة، بحالة حرجة جراء تعرضه لطلق ناري في الرأس خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي.

وأصيب 5 مواطنين آخرين بجروح مختلفة خلال تلك المواجهات شرق مدينة غزة.

المصدر :القدس