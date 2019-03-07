إعلان دارفور عاصمة للتراث الثقافي السوداني للعام الجاري

عقد الأمين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات، أسعد عبد الرحمن، اجتماعاً بضباط اتصال ولايات دارفور الخمس، حول حفظ التراث الثقافي بتلك الولايات.



ودعا عبد الرحمن لبذل الجهود وجمع أكبرعدد لقوائم الحصر بالإضافة إلى التشجيع على الصناعات الثقافية، معتبراً أن ولايات دارفور غنية بتراثها وتنوعها الثقافي، وقال إن الصناعات الثقافية من مرتكزات التنمية المستدامة التي تصب في المشروع الثقافي الوطني.

وطالب بالإسراع في حصر القوائم لتسجيلها لدى اليونسكو، فضلاً عن وضع تصور لبرامج مشروع دارفور عاصمة التراث السوداني للعام ٢٠١٩، مشدداً على استصحاب المجتمع المحلي بالاضافة الى العمل التوثيقي عبر التقنية الحديثة.



من جانبهم، أكد ضباط اتصال ولايات دارفور الخمس، على بذل الجهود وأشاروا إلى استنفارهم للمجتمع المحلي، واصفين دارفور بالكنز التراثي.