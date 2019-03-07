هلال الابيض يحيي امله في النخبة على حساب اهلي مروي

فاز الهلال الأبيض علي ضيفه الأهلي مروي بأربعة أهداف دون مقابل وذلك في المباراة التي استضافها ملعب قلعة شيكان مساء الامس الاربعاء في مباراة جاءت من طرف واحد وأحرز اهداف هلال التبلدي كلاً من مؤيد”هدفين، معاذ القوز، وعبد الرؤوف.. وبهذه النتيجة جدد الهلال امله في التواجد في مرحلة النخبة مرتفعا برصيده الى 18 نقطة وتقبت له مباراة اخيرة امام المريخ بالخرطوم.

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