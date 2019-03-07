السودان يترأس الدورة "١٥١"لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب

ترأس السيد الدكتور الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية وفد السودان المشارك فى إجتماعات الدورة الحادية والخمسين بعد المائة للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية والذى عقدت صباح الامس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بمشاركة السفير عبد المحمود عبدالحليم سفير السودان بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

قام السيد وزير الخارجية الدرديرى محمد أحمد بتسليم رئاسة الدورة الحادية والخمسين بعد المائة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى إلى السيد أحمد عيسى عوض وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى.

وقال السيد الوزير مخاطباً الوزراء العرب فى الإجتماع إنّ السودان شرع فور توليه رئاسة المجلس العمل على نصرة القضية الفلسطينية لا سيما فى موضوع ودعم الأونروا وكفالة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية إنّ الإهتمام تواصل بالعمل على الحفاظ على الوحدة الترابية للأشقاء فى سوريا وليبيا واليمن.

وأشار وزير الخارجية إلى التعاون مع الكيانات الأخرى والشركاء من الدول الصديقة، حيث ترأس السودان الإجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس في بروكسل والذي توج بعقد أول قمة عربية أوروبية في مدينة شرم الشيخ.

كما تواصل التشاور مع الشركاء في الصين وروسيا والهند في ظل الفعاليات المتعددة التى ستتم معهم خلال الفترة المقبلة.

شارك فى الإجتماع من السودان كلا من السفيرة مودة عمر مدير إدارة الجامعة العربية بوزارة الخارجية، السيد الوزير المفوض إدريس محمد على مسؤول القسم السياسي بالسفارة، السيدة المستشارة امل محمد سليمان مسؤول قسم الجامعة العربية بالسفارة.