تركيا تكشف موعد استلام الدفعة الأولى من منظومة “إس 400” الروسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت تركيا أنها تراعي مصالحها فيما يتعلق بشراء منظومة “إس – 400” من روسيا، والتي تلقى رفضا من جانب الولايات المتحدة، متوقعة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة في يوليو/ تموز.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، في تصريح خاص لوكالة “الأناضول”، إن ” تركيا تتصرف وفق مصالحها بشأن إس — 400 “، مؤكدا أن المنظومة “لها مميزات، حيث سنقوم بإنتاجها بشكل مشترك، ونخطط لاستلام الدفعة الأولى في يوليو/تموز المقبل”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه قد تتم دراسة شراء منظومة “إس-500” من روسيا بعد شراء نظام “إس-400”. وقال: “لن نتراجع مطلقا عن صفقة شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا”، حسب وكالة “رويترز”.

وتم توقيع اتفاقية توريد “إس — 400” إلى تركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2017 في أنقرة، وتحصل بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شرائها جزئيا.

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة نواشنط التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي لكونها عضوا في حلف شمال الأطلسي.