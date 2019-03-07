العملات الأجنبية ترتفع مجدداً مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفعت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية بالخرطوم خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الخميس وسط ترقب لما سيحدثه قرار اعفاء محافظ البنك المركزي امس وتعيين بديلا عنه ورغم ذلك جاءت الاسعار متباينة وفقا لموقع اخبار السودان

متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 07\03\2019م العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 70.00جنيه

الريال السعودي 18.60جنيها

الدرهم الاماراتي 20.23 جنيها

اليورو 79.65 جنيه

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