لهذا السبب.. فنان شهير يعتذر عن التسجيل لإحدى القنوات

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الخليج 365 :
اعتذر فنان جماهيري عن تسجيل حلقة بإحدى الفضائيات المشاهدة التي كان من المفترض بأن يتم بثها خلال الأيام القادمة، وجاء رفض الفنان للتسجيل بعد أن وجه صوت لوم للقناة لعدم تسليمها أفراد فرقته الموسيقية مستحقاتهم المالية نظير حلقة كاملة كان قد تم تسجيلها وبثها في فترة ماضية، ووصف الفنان ما حدث من القناة بأنه تهاون وعدم احترام للفن والموسيقي، مؤكدا أنه لن يتراجع عن قراره على الرغم من تدخل مدير القناة لمعالجة المشكلة في الوقت الذي ظفرت فيه إحدى القنوات بتسجيل حلقة مع الفنان وفرقته الموسيقية بعد أن قامت بتسديد كل المستحقات المالية.
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