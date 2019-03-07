أرتفاع كبير في أسعار الموبايلات بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الخميس” إن أسواق الموبايلات بولاية الخرطوم تشهد ارتفاعًا في الأسعار، مما أدى إلى توقف الوكلاء عن العمل، والتوجه إلى أعمال أخرى.
وقال يوسف عبد المنعم وكيل مجموعة من الشركات في تصريحات إن ارتفاع الأسعار مربوط مع سعر الدولار، حيث بلغ سعر التلفون الهواوي نوت فور بور”70000″ جنيه، وسعر الهواوي المتوسط يتراوح ما بين”14000″ ـ “5500” جنيه، وسعر الآيفون يتراوح ما بين”12000″ ـ “60000” جنيه، وسعر التلفون التكنو يتراوح ما بين “8000” ـ “9000” جنيه، ونوت 9 يبلغ “55000” جنيه، وسعر السوني إريسكون يتراوح ما بين”7000″ ـ “13000”، وسعر التلفون الـ”f1 والـ”f2 يتراوح ما بين “4500” ـ 4000″ جنيه.
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