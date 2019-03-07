المطرب منتصر هلالية: لم أتعاطَ أيَّ نوع من (المخدرات) في حياتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى الفنان الشاب منتصر هلالية خلال برنامج (الصندوق) الذي سيعرض على قناة أنغام الفضائية في رمضان، تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات، وأضاف بحسب موقع (خرطو ستار) أن عدم تعاطيه لا يعود إلى الخوف من التجربة بقدر ما له علاقة مباشرة بالاقتناع، وأضاف: (لم أجرب أي نوع من المخدرات سواء قبل أن أصبح فنانا أو بعد ذلك)، وتحدث هلالية أيضاً خلال البرنامج عن علاقته بالفنانين الشباب، كاشفاً عن تعرضه لـ(الطعن في الظهر) من قبل أحد زملائه الفنانين الشباب، كما تحدث أيضاً عن علاقته الخاصة والجميلة بالإعلامي والشاعر الراحل علي همشري، مشيراً إلى أن العلاقة بينهما لم تكن (علاقة غنا) وحسب، بل كانت علاقة أخوية في المقام الأول. في ذات السياق كشف هلالية خلال الحلقة عن (ثروته) الحالية، كما تحدث عن موهبته في التلحين، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الساخنة جداً والتي أجاب عليها بكل شجاعة وثبات، مما جعله موضع احتفاء كل طاقم البرنامج. جدير بالذكر أن برنامج (الصندوق) ينتجه ويقدمه الصحفي أحمد دندش، وتدور الفكرة العامة للبرنامج داخل (صندوق) يقوم الضيف بفتحه بنفسه ويختار من داخله أيضاً أوراق الأسئلة، كما يتيح البرنامج للنجم المستضاف استخدام عدد من وسائل المساعدة المتوفرة داخل (الصندوق) البرنامج المثير للجدل سيتم تسجيله لدورة برامجية كاملة (51) حلقة تبث منها عدد من الحلقات خلال شهر رمضان بينما تبث بقية الحلقات عقب نهاية الشهر الكريم كسهرة رئيسية، وتجري تسجيلات البرنامج هذه الأيام بالصالة الملكية بالمطعم الأميري.