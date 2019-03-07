الصحافة الغانية تهتم بوصول ﺑﻌﺜﺔ الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اهتمت الصحافة الغانية بوصول بعثة الهلال العاصمي الى غانا لمواجهة الاشانتي كوتوكو في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة وقالت صحيفة (ghanaguardian ) عقب وصول الهلال (الذي وصفته بالعملاق السوداني) ان الازرق وصل بدون الثنائي الاساسي ادريسا مبومبو المعاقب من قبل كاف والسموأل ميرغني الذي تعرض لاصابه قبل لقاء الهلال وزيسكو الزامبي في الجولة الرابعة.

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