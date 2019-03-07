الصندوق الكويتي يبدي استعداده لتمويل مشروعات جديدة بالبلاد

الخليج 365 :

أبدى الصندوق الكويتي للتنمية استعداده لتمويل مشروعات جديدة في مجال حصاد المياه بالبلاد.

وقال المهندس مصطفى حسين الزبير نائب المدير العام لوحدة تنفيذ السدود إن الاجتماع المشترك مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية الذي انعقد بمباني وحدة تنفيذ السدود بالخرطوم وقف على خطة العمل بمشروعات حصاد المياه التي يجري تمويلها بواسطة الصندوق وتقدم الأعمال في تنفيذ السدود والحفائر والآبار فضلا ً عن مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة حجم تمويل مشروعات حصاد المياه لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات خلال خطة الوحدة للعام 2019 م وذلك بزيادة نسبة مساهمة الصندوق مع تضمين مساهمة حكومة السودان، وثمن حسين مجهودات الصندوق في دعم مشروعات التنمية بالبلاد التي بدأت منذ العام 1962م حيث ظلت العلاقات متطورة بين البلدين من نجاح لآخر، مشيراً إلى المشروعات التي مولها الصندوق في مقدمتها سد مروي وتعلية الروصيرص ومجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت ومشروع توفير مياه الشرب في الريف السوداني للإنسان والحيوان.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية يعتبر من إحدى المؤسسات التمويلية التي ساهمت في تمويل عدد من المشروعات بالبلاد تجسيدا للتعاون العربي المشترك بين السودان ودولة الكويت، كما يعكف الصندوق حالياً على تمويل مشروع محطة كهرباء الفولة الرديفة لإنتاج 450 مياقواط من الكهرباء عبر دورة مزدوجة باستغلال الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط.