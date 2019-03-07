الفنانة بلقيس عوض: وجود (أيلا) في رئاسة الوزراء يمثل دعماً قوياً للثقافة والفنون وحضارة وترقية المدن

عبرت نجمة الدراما السودانية “بلقيس عوض” عن حزنها الشديد للظروف الاقتصادية التي ظلت تعانيها البلاد، معبرة عن أملها في أن تنتهي هذه الأزمات في أسرع وقت، وأكدت في الوقت نفسه ثقتها الكبيرة في قدرات رئيس الوزراء الجديد، “محمد طاهر أيلا” على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وقالت حسب صحيفة المجهر، وجود مفجر ثورة المهرجانات الثقافية بالولايات على رأس الدولة، يمثل دعماً كبيراً للثقافة وسنداً للمبدعين، وأضافت قائلة دكتور “أيلا” يعتبر رجل دولة من طراز نادر، فهو متفرد في طريقة تفكيره وفي سياسته لإدارة الحكم، وجرأته واهتمامه بكل قطاعات المجتمع وقناعته بأهمية حضارة وترقية المدن، وختمت حديثها هذه المرحلة تحتاج لحكمة وتضافر جهود وتكاتف للحفاظ على عزة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)