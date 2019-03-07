محكمة الطوارئ تبرئ عشرات المتظاهرين بالخرطوم

برأت محكمة طوارئ “الامتداد” 64 شخصاً من أبناء منطقة بري، من التهم الموجه لهم بموجب قانون الطوارئ جراء مشاركتهم في الاحتجاجات، بينما قضت ذات المحكمة بسحن شخصين لمدة (15) يوم والغرامة 200 جنيه.

في الأثناء برأت محكمة جنايات الخرطوم شرق امس، 25 شاباً وفتاة من تهمة الشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام، بعد توقيفهم أثناء تظاهرات بالخرطوم. وأمر القاضي أشرف عبد الوهاب بإطلاق سراحهم فوراً.

كما أصدر أوامر بفصل الاتهام في مواجهة بعض المتهمين نسبة لغيابهم. وبحسب الاتهام، فإن السلطات كانت قد أوقفت الفتيات المتهمات في تظاهرات احتجاجية في 17 يناير الماضي، قبل إعلان حالة الطوارئ وقوانينها، الأمر الذي جعل المحكمة تلجأ إلى تطبيق القانون الجنائي في محاكمتين.

وفي ذات السياق، شطب قاضي بمحكمة طوارئ الامتداد عبد الله عبد الباقي، الاتهام في مواجهة 7 متظاهرين من مخالفة أوامر قانون الطوارئ، وأمر بإطلاق سراحهم فوراً، بينما فصل الاتهام في مواجهة “3” متظاهرين للغياب.

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وبرأ قاضي محكمة طوارئ بحري عارف محي الدين 4 شبان من تهمة التظاهر بعد القبض عليهم قرب مستشفى الصافية بحري، وشطب التهم ضدهم نسبة لعدم كفاية الأدلة، وعقب إنكارهم مشاركتهم في الاحتجاجات وقالوا إنهم كانوا يسيرون في الطريق وقابلوا المتظاهرين وركضوا معهم دون مشاركتهم.

وأكد أحدهم انه كان في طريقه لمكان عمله (بسوبر ماركت) فيما أشار آخر إلى أنه كان ذاهباً لملاعب الخمسيات.

من جهتها استمعت المحكمة لتسعة من شهود الدفاع الذين أكدوا عدم مشاركتهم المتهمين في التظاهرات وبناءً على ذلك شطبت المحكمة التهمة وفقاً للأمر “2” من قانون الطوارئ بحسب صحيفة السوداني، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)