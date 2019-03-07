اكتشاف موقع أثري عمره (500) ألف عام

أعلن مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف د. عبد الرحمن علي محمد رحمة، عن تمكن البعثة المشتركة لجامعة فرسواف والهيئة العامة للآثار والمتاحف وجامعة النيلين بقيادة البروفسير ميرسلان، العاملة في منطقة الصحراء الشرقية وأعالي نهر عطبرة، من اكتشاف أقدم المواقع الأثرية التي تعود إلى فترة العصور الحجرية (الآشولية) محتفظة بترسباتها الأثرية المتعاقبة، وقد أسفرت التحاليل أن عمر المواد الأثرية يعود إلى خمسمائة ألف عام، ما يجعل هذا الاكتشاف هو الأقدم في السودان وشمال شرق أفريقيا، مضيفاً أن البعثة تمكنت أيضاً من اكتشاف مواقع للفترة الآشولية تاريخها متأخر بالمقارنة مع المواقع الأخرى في القارة الأفريقية، وقال رحمة في تصريحات حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن كثيراً من المواقع تم اكتشافها في مناطق التعدين الأهلي للذهب، الأمر الذي يشير إلى خطورة مثل هذه الأعمال وتأثيرها على الآثار والحفاظ على تراثنا الوطني، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين الهيئة العامة للآثار وهيئة الأبحاث الجيولوجية، وكافة الجهات المختصة للحد من مثل هذه الأنشطة في مناطق الآثار، مشيراً إلى إدخال تعديلات لتقوية قانون حماية الآثار تنص على عدم مزاولة أي نشاط أو إنشاء مشروع دون تصريح وإذن من الهيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)