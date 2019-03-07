اختطاف ابنة نظامي من داخل مستشفى حكومي

اختطفت سيدة مجهولة ابنة نظامي، بعد إنجابها بساعات من داخل غرفة بمستشفى كادوقلي التعليمي بولاية جنوب كردفان. وقال مصدر إن نظامياً يتبع للقوات المسلحة كان قد أدخل زوجته المستشفى للولادة. وأضاف المصدر أن السيدة وضعت طفلة وأثناء وجودها داخل إحدى الغرف حضرت غليها سيدة وزعمت بأنها ممرضة تعمل في المستشفى وطلبت حمل الطفلة لإجراء بعض الفحوصات بيد أنها اختفت في ظروف غامضة بحسب صحيفة السوداني، الأمر الذي دفع والد الطفلة لإحضار إدارة المستشفى ومن ثم الشرطة التي دونت بلاغاً وحققت حول الملابسات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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