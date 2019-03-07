(2020) يقترح تشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير

التاريخ: 07-مارس-2019
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دفع تحالف قوى 2020 برئاسة الطيب مصطفى بمبادرة، اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء أجل الرئيس البشير في 2020، وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين، واقترح رئيس التحالف في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أمس، تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس البشير، ويتكون من خمسة أفراد على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسية الأربع، والحرص على تمثيل المرأة والشباب، وأشار إلى أن رئيس الوزراء يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة، واقترح التحالف في مبادرته مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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