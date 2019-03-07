برلماني : العبارات المكتوبة على (الحافلات والركشات) جارحة ومقززة

التاريخ: 07-مارس-2019
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طالب نواب بتشريعي الخرطوم بإيقاف وحسم فوضى الملصقات الإعلانية في مداخل الكباري والطرق الرئيسة بالعاصمة.
وقال النائب الفاتح علي بابكر في جلسة التشريعي أمس إن هناك عبارات جارحة ومقززة تكتب على (الحافلات والركشات) بالعاصمة، وانتقد بوسترات الإعلانات للحفلات الغنائية الملصقة على مداخل الكباري والمواقع الرئيسة بالولاية، وشدد على ضرورة تدخل وزارة الثقافة والإعلام لمنع مثل هذه الكتابات، وأن يكون للوزارة رأي وأضح فيها.
وفي ذات السياق أقر المدير العام لوزارة الثقافة والسياحة بالخرطوم عماد الدين إبراهيم بوجود تعديات مستمرة على المواقع الأثرية والمباني التاريخية بالولاية، واعترف بكثرة الرسوم على المنشآت السياحية وتعدد الجهات التي تفرضها، وأشار إلى وجود تقاطعات في القوانين والتشريعات بين الوزارة وبعض الجهات الاتحادية والمحلية وعدها من المهددات التي تواجه عمل الوزارة.
وفي غضون ذلك طالب رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة بالتشريعي حافظ احمد الشيخ، بتخصيص نيابة ومحكمة متخصصة للسياحة والمصنفات الأدبية والآثار بالعاصمة، ودعا إلى السعي لإصدار تشريع ينظم العمل الثقافي والإعلامي، ووفقاً لصحيفة الانتباهة شدد على ضرورة ابتكار وسائل جديدة لجذب السياح ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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