البشير في جلسة بشارع النيل: العمل من أجل المعاقين ليس شفقة أو منة أو منحة

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، اهتمام الدولة بشريحة المعاقين، وقال إن العمل من أجلهم ليس شفقة أو منة أو منحة، بل هو حق من حقوقهم، وأكد خلال مخاطبته مهرجان تكريم المعاقين بشارع النيل مساء أمس، أن المعاقين مواطنون صالحون تحدوا ظروفهم ونجحوا في حياتهم، وطالب مؤسسات الدولة بتقديم كل المساعدة للمعاقين وفقاً لما جاء بالقانون، وأعلن البشير حسب صحيفة آخر لحظة، عن تكفل رئاسة الجمهورية بتأهيل دار اتحاد المعاقين ومنحهم مكاناً لعرض الأشغال اليدوية بعمارة في شارع المنشية تخصص لبيع منتجاتهم المختلفة، ووجه مؤسسات التمويل الأصغر بأن تعطي المعاقين قرضاً حسناً بدون فوائد، دعماً لهم ليكونوا منتجين، وطالب الإعلام بتخصص مساحة مقدرة لبرامج المعاقين في الصحف والقنوات الفضائية، ووجه ولاة الولايات بعمل لقاء كل ثلاثة شهور مع اتحادات المعاقين والاستماع إلى مشاكلهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)