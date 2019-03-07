جبريل إبراهيم يقترب من القصر الجمهوري

في خطوة استباقية لتحقيق تسوية سياسية جديدة بملف دارفور، علمت مصادر مطلعة أن خط المفاوضات مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قطع شوطاً بعيداً بحلول شاملة ستحمل جبريل إلى القصر الجمهوري لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وحسب صحيفة مصادر يقف الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج في مقدمة وفد التفاوض، الذي يجري محادثات مباشرة مع جبريل منذ مدة طويلة، بموافقة الحكومة ورعاية دولة قطر والتي شهدت توقيع اتفاقية الدوحة، التي تم تضمينها في الدستور، ونصت الاتفاقية صراحة على تخصيص منصب نائب الرئيس لولايات دارفور، وسبق أن تولاه من قبل الحاج آدم، ثم حسبو محمد عبد الرحمن وأخيراً محمد يوسف كبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)