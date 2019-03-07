مصفاة الخرطوم ترهن إنتاج الجازولين بتوفير (الكاش)

رهنت شركة مصفاة الخرطوم للنفط عودتها للإنتاج الطبيعي من الجازولين بتوفير الحكومة “للكاش”، وفيما أقرت بعدم توفر خام الجازولين للوصول للطاقة القصوى وتدني الإنتاج الطبيعي بالحقول، قالت إن الوضع الاقتصادي الآن لا يمح بتوفير الحكومة (الكاش).

Advertisements

وقالت مدير الشركة منيرة محمود عبد الله إن الخام الموجود يكفي لـ80% فقط، مؤكدة أن إنتاج المصفاة لا يكفي استهلاك البلاد خاصة في الجازولين بنسبة 60% فقط والباقي يستورد من الخارج، وأكدت أن الصيانة الدورية تتم كل عامين، ولكن هناك إجراءا فحص تقتضيه الظروف تجنباً لحدوث أية مشكلات، وبحسب صحيفة الانتباهة أوضحت أن إنتاج المصفاة السنوي ثابت بنسبة ألف طن للغاز، (3100) طن بنزين، (4300) طن جازولين، (240) طن وقود للطائرات، (700) طن جاز أويل ثقيل تستخدمه وزارة الكهرباء، (900) طن فحم بترولي تستخدمه الكهرباء ومصانع الأسمنت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)