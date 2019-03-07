رئيس الجمهورية يؤكد التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فصلها القانون وكفلها الدستور والتزمت بها الدولة. وقال رئيس الجمهورية خلال مخاطبته مساء امس بحدائق الكهرباء بشارع النيل، مهرجان تكريم المعاقين ان كل قضايا المعاقين محل رعاية واهتمام من الدولة.

ووجه رئيس الجمهورية الجهات ذات الصلة الالتزام بتطبيق القانون بما يكفل حقوق المعاقين في كافة مناحي الحياة.

وأعلن عن تولي رئاسة الجمهورية إعادة تأهيل دار المعاقين وإنشاء المعامل التي تجعل منهم اشخاص منتجين.

ووجه البشير ولاة الولايات بتخصيص يوم كل ثلاثة أشهر لدراسة قضايا المعاقين ويوم كل عام على المستوي الاتحادي.

وحث الرئيس البشير مؤسسات التمويل الاصغر بإعطاء الاولوية للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في القروض بدون فائدة.

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