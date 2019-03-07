اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

جهاز الامن يمنع مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب المؤتمر السوداني

0 نشر
0 تبليغ

منع جهاز الأمن ، أمس الأربعاء ، مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير في أول ظهور له عقب إطلاق سراحه يوم الاثنين الماضي .
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان له إن أفراداً من جهاز الأمن قدموا إلى دار الحزب أمس ، وأبلغوا أعضاء الحزب الموجودين بالدار بقرار الإلغاء وأوقفوا الاستعدادات والتجهيزات التي كانت تجري في الدار لإقامة المؤتمر .

وأضاف الحزب في بيانه ( إن النظام ينفق النظام في الأيام الأخيرة من عمره كافة خياراته القمعية غير الدستورية للنجاة من السقوط المحتوم) ، ووعد الحزب بتواصل رئيسه مع الثوار والشعب ووسائل الإعلام المختلفة في القريب العاجل باستخدام وسائل سائل أخرى .

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الامن يمنع مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب المؤتمر السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى