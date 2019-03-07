جهاز الامن يمنع مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب المؤتمر السوداني

وأضاف الحزب في بيانه ( إن النظام ينفق النظام في الأيام الأخيرة من عمره كافة خياراته القمعية غير الدستورية للنجاة من السقوط المحتوم) ، ووعد الحزب بتواصل رئيسه مع الثوار والشعب ووسائل الإعلام المختلفة في القريب العاجل باستخدام وسائل سائل أخرى .
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