جهاز الامن يمنع مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب المؤتمر السوداني

منع جهاز الأمن ، أمس الأربعاء ، مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير في أول ظهور له عقب إطلاق سراحه يوم الاثنين الماضي .

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان له إن أفراداً من جهاز الأمن قدموا إلى دار الحزب أمس ، وأبلغوا أعضاء الحزب الموجودين بالدار بقرار الإلغاء وأوقفوا الاستعدادات والتجهيزات التي كانت تجري في الدار لإقامة المؤتمر .

وأضاف الحزب في بيانه ( إن النظام ينفق النظام في الأيام الأخيرة من عمره كافة خياراته القمعية غير الدستورية للنجاة من السقوط المحتوم) ، ووعد الحزب بتواصل رئيسه مع الثوار والشعب ووسائل الإعلام المختلفة في القريب العاجل باستخدام وسائل سائل أخرى .