شطب إتهامات في مواجهة 34 متظاهراً ومتظاهرة في محاكم بري والامتداد

وقال شهود عيان إن المحكمة منعت المواطنين من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسات واكتفت بإدخال المتهمين والمحامين والشهود .
وأفاد الشهود بشطب البلاغات في مواجهة متظاهرين من الكلاكلة ، كما شطبت المحكمة عدد من البلاغات الموجهة ل 21 من أهالي بري فيما استمرت جلسة المحاكمة إلى وقت متأخر من مساء الأمس .
وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين إلى شطب الإتهامات في مواجهة 34 متظاهراً ومتظاهرة في محاكم بحري والشرقي والامتداد أمس.
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