شطب إتهامات في مواجهة 34 متظاهراً ومتظاهرة في محاكم بري والامتداد

احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة طوارئ الامتداد في الخرطوم ظهر أمس لحضور محاكمة مواطنين من بري والكلاكلة بتهمة المشاركة في المظاهرات .

وقال شهود عيان إن المحكمة منعت المواطنين من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسات واكتفت بإدخال المتهمين والمحامين والشهود .

وأفاد الشهود بشطب البلاغات في مواجهة متظاهرين من الكلاكلة ، كما شطبت المحكمة عدد من البلاغات الموجهة ل 21 من أهالي بري فيما استمرت جلسة المحاكمة إلى وقت متأخر من مساء الأمس .

وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين إلى شطب الإتهامات في مواجهة 34 متظاهراً ومتظاهرة في محاكم بحري والشرقي والامتداد أمس.