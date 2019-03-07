المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدين إستخدام جهاز الأمن الزخيرة الحية ضد المتظاهرين

كما أدانت الاعتقالات التعسفية والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ ، وحثت الحكومة بإجراء إصلاحات سريعة وذات مغزى لمكافحة الفساد ، وفتح المجال للمجتمع المدني ، و الحوار الشامل وضرورة تمكين المشاركة الواسعة في صنع القرار.
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