المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدين إستخدام جهاز الأمن الزخيرة الحية ضد المتظاهرين

أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، مشيلي باشلت ، أمس فى كلمتها أمام الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، إستخدام جهاز الأمن الذخيرة الحية و القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك داخل المستشفيات والمساجد والجامعات .

كما أدانت الاعتقالات التعسفية والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ ، وحثت الحكومة بإجراء إصلاحات سريعة وذات مغزى لمكافحة الفساد ، وفتح المجال للمجتمع المدني ، و الحوار الشامل وضرورة تمكين المشاركة الواسعة في صنع القرار.