الاتحاد العربي يحدد مكان وزمان نهائي البطولة العربية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد المباريات المتبقية في دور نصف النهائي لبطولة زايد للأندية العربية حيث قرر قيام مباراة الهلال والاهلي السعوديين في دور الاربعة يومي 17 مارس و 15 ابريل.وسزف تلعب الإياب بين المريخ والنجم الساحلي يوم 29 مارس
ويحدد موعد المباراة الختامية في الـ 18 من شهر أبريل القادم في مدينة العين الإماراتية .
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