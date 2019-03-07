الاتحاد العربي يحدد مكان وزمان نهائي البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد المباريات المتبقية في دور نصف النهائي لبطولة ‎زايد للأندية العربية حيث قرر قيام مباراة الهلال والاهلي السعوديين في دور الاربعة يومي 17 مارس و 15 ابريل.وسزف تلعب الإياب بين المريخ والنجم الساحلي يوم 29 مارس

ويحدد موعد المباراة الختامية في الـ 18 من شهر أبريل القادم في مدينة العين الإماراتية .