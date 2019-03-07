أغنية جديدة للفنانة آمال النور للمرأة السودانية بمناسبة يوم المرأة العالمي

الخليج 365 :

استبقت الفنانة الكبيرة آمال النور حلول يوم الثامن من مارس الجاري الموافق يوم الجمعة الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة – وذلك بارسال تهنئتها للمرأة السودانية وتحيتها مثمنة مشاركتها في الحراك الراهن الذي يشهده الشارع السوداني.

وقدمت الفنانة آمال النور وهي تظهر بالثوب السوداني الأبيض – قدمت أغنية جديدة خاصة بالمرأة السودانية من كلمات الشاعرة والناشطة فاطمة القدال تقول كلماتها:

تشرق الشمس كأجمل ما تكون

وتخضر الاماني والمشاعر والسنين

كلنا نحن النساء ..

نحن في قلب الحياة

نصنع التاريخ مجداً وضياء ..

لأجل سودان جديد

وأبدت الفنانة آمال النور حزنها وألمها الشديد من ابتعادها عن السودان وعدم قدرتها على المشاركة في المواكب النسوية البيضاء حسب تعبيرها.