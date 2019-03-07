- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
استبقت الفنانة الكبيرة آمال النور حلول يوم الثامن من مارس الجاري الموافق يوم الجمعة الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة – وذلك بارسال تهنئتها للمرأة السودانية وتحيتها مثمنة مشاركتها في الحراك الراهن الذي يشهده الشارع السوداني.
وقدمت الفنانة آمال النور وهي تظهر بالثوب السوداني الأبيض – قدمت أغنية جديدة خاصة بالمرأة السودانية من كلمات الشاعرة والناشطة فاطمة القدال تقول كلماتها:
تشرق الشمس كأجمل ما تكون
وتخضر الاماني والمشاعر والسنين
كلنا نحن النساء ..
نحن في قلب الحياة
نصنع التاريخ مجداً وضياء ..
لأجل سودان جديد
وأبدت الفنانة آمال النور حزنها وألمها الشديد من ابتعادها عن السودان وعدم قدرتها على المشاركة في المواكب النسوية البيضاء حسب تعبيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية جديدة للفنانة آمال النور للمرأة السودانية بمناسبة يوم المرأة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.