لجنة مؤتمر الصمغ العربي تطمئن على المشاركات الخارجية

الخليج 365 :

اطمأن اجتماع لجنة التحضير للمؤتمر العالمي للصمغ العربي المزمع عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم في مايو المقبل، على مشاركة 500 جهة من الداخل والخارج، وأكد المجتمعون على أهمية استصحاب البعد العالمي للمؤتمر لإبراز دور الصمغ كمنتج نباتي.

وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، مقرر اللجنة، السفير كمال جبارة، خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء بوزارة الصناعة والتجارة، أهمية استصحاب البعد العالمي للمؤتمر .

وتحدث موسى محمد كرامة، وزير الصناعة والتجارة السابق، عضو اللجنة، حول أهمية المعرض المصاحب للمؤتمر لإبراز دور الصمغ العربي في المجتمع خاصة بمنطقة حزام الصمغ العربي.

وأشار بحسب سونا – إلى ضرورة إعطاء أولوية للملامح المتعلقة بالأنشطة والحياة البرية بمنطقة الحزام.

واستعرض الأمين العام لمجلس الصمغ العربي، رئيس لجنة البرامج وفعاليات المؤتمر، عبدالماجد عبدالقادر مقترحات الجهات التي توجه لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر، والتي من بينها أعضاء المنظمة العالمية لترويج الأصماغ والتي تضم في عضويتها 14 دولة حول العالم بما فيها عضوية المؤتمر.