لإنقاذ ريال مدريد … زيدان يفكر في العودة وصلاح وهازارد ضمن الخطة

الخليج 365 :

صدمة كبيرة يعيشها نادي ريال مدريد الإسباني وجماهيره، بعد سقوطه على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الثلاثاء، أمام أياكس أمستردام برباعية مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد خسارة ريال مدريد وإقصائه بعد فوزه خارج ملعبه في مباراة الذهاب الأولى على الإطلاق، خلال مشاركاته في دوري الأبطال أو المسمى القديم الكأس الأوروبية.

فريق نادي ريال مدريد، مباراة النهائي برشلونة وريال مدريد، 27 فبراير/ شباط 2019

كما تعتبر الخسارة بنتيجة (4-1) من أياكس هي أكبر هزيمة لريال مدريد على أرضه في مباراة إقصائية في البطولات الأوروبية على مر التاريخ.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بخسارته 3-5 في مجموعة المواجهتين أمام أياكس أمستردام الهولندي، ليسدل الستار مبكرا على بطولته المفضلة، وهو حامل لقبها 3 مرات متتالية، كما خرج الأسبوع الماضي من كأس ملك إسبانيا على يد الغريم التقليدي برشلونة، وابتعد عن المنافسة في الليغا.

التعاقد مع صلاح ونيمار وكين

توقعت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن يؤدي السقوط أمام أياكس إلى الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، واستقطاب نجوم جدد بغية تعويض الفراغ الذي تركه رحيل كريستاينو رونالدو، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أو نيمار، أو هاري كين.

كما عرضت “ماركا” قائمة بالنجوم المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خلال “الميركاتو الصيفي”، ضمت محمد صلاح لاعب ليفربول وإيدن هازارد نجم تشلسي، وكيليان مبامبي ونيمار من سان جرمان، وهاري كين من توتنهام.

بدلاء سولاري

استعرضت الصحيفة الإسبانية، قائمة بالمرشحين لقيادة المرينغي الموسم المقبل، بعد وجود توجه قوي لدى إدارة النادي للإطاحة بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي خسر بطولة الكأس والتشامينزليغ.

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن أبرز المرشحين لخلافة سولاري هم على الترتيب: البرتغالي جوزيه مورينيو (بلا عمل حاليا)، الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو (توتنهام)، الإيطالي ماكسيمليانو أليغري (يوفنتوس)، ومواطنه أنطونيو كونتي (لا يعمل)، وأخيرا الألماني يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود اتصالات من ريال مدريد، لتعيينه مديرًا فنيًا للفريق.

مورينيو يرد على الشائعات

قال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كيف سيكون رد فعلي إذا اتصل بي الريال؟ تتحدثون بشكل افتراضي، لا يوجد أي شيء، ولا أي اتصال”.

وتابع: “إذا تواصلوا معي؟ سأكون فخورا، لكن ريال مدريد لديه مدرب”.

وأردف مورينيو: “لم يكن هناك أي اتصال، والشائعات أمر طبيعي في كرة القدم.. حين توج ريال مدريد كنت سعيدًا من أجلهم، لست سعيدًا بما حدث مؤخرًا.. أعتقد أن ما فعله الريال، لن يستطيع أي فريق تحقيقه مرة أخرى”.

زيدان يفكر في العودة

كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد لتدريب ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلا عن برنامج “Jugones”، أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع زيدان، من أجل العودة من جديد لقيادة الفريق الملكي قبل مواجهة الأحد المقبل ضد بلد الوليد في إطار الليجا.

وأضافت الصحيفة، “زيدان طلب من إدارة ريال مدريد، مهلة للتفكير على الأقل حتى يونيو/حزيران المُقبل، لتقييم العرض والمشروع الملكي”.

وكان زين الدين زيدان قد استقال من منصبه الصيف الماضي، بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم.