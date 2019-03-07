استقرار ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية ..تعرف على أخر الاسعار

الخليج 365 :

كشفت جولة (آخر لحظة) عن استقرار ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية وقال صاحب محل وعد محمد يوسف عن ثبات في أسعار بعض السلع وارتفاع في البعض الآخر خلال الاسبوع الماضي، حيث ارتفع جوال السكر من ( 1200)الى جنيه الى (1280)جنيهاً، وثبت سعر لتر الزيت صباح على (90)جنيهاً، وسعر رطل الشاي على (130) جنيهاً، ولبن البودرة عبوة واحد كيلو في (270)جنيهاً وصابون البودرة عبوة (5)كيلو (230)جنيهاً، والشعرية والمكرونة على (250)جنيهاً للكرتونة، وعلبة الصلصلة استقرت عند(45)جنيهاً، وربع البصل (85)جنيهاً، وصابون الحمام مابين (15/25) حسب النوع والحجم وكيلو الدقيق علي (45)جنيهاً، والارز (55)جنيهاً للكيلو والعدس (80)جنيهاً للكيلو، ومعجون الاسنان الحجم الكبير (80)جنيهاً ولوح صابون الغسيل المتوسط (10)جنيهات زنة(160)جرام وكرتونة البسكويت (180)جنيهاً، حسب النوع وكيلو الجبنة (160)جنيهاً، وكيلو الطحنية (140)،وعلبة المربى الحجم الكبير( 85) جنيهاً وكيس العصير (30)جنيهاً.