شركة مصفاة الخرطوم ترهن إنتاج الجازولين بتوفير”الكاش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رهنت شركة مصفاة الخرطوم للنفط عودتها للإنتاج الطبيعي من الجازولين بتوفير الحكومة لـ”الكاش”، وفيما أقرّت بعدم توفر خام الجازولين للوصول للطاقة القصوى وتدني الإنتاج الطبيعي بالحقول، قالت إن الوضع الاقتصادي الآن لا يسمح بتوفير الحكومة”الكاش”.

وقالت مدير الشركة منيرة محمود عبد الله في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” إن الخام الموجود يكفي لـ”80% فقط، مؤكدة أن إنتاج المصفاة لا يكفي استهلاك البلاد خاصة في الجازولين بنسبة”60%” فقط والباقي يستورد من الخارج.

وأكّدت أن الصيانة الدورية تتم كل عامين، ولكن هناك إجراء فحص تقتضيه الظروف تجنبًا لحدوث أية مشكلات.

وأوضحت أن إنتاج المصفاة السنوي ثابت بنسبة ألف طن للغاز،”3100″ طن بنزين،”4.300″ طن جازولين،”240″ طن وقود للطائراتو”700″ طن جاز أويل ثقيل تستخدمه وزارة الكهرباء،و”900″ طن فحم بترولي تستخدمه الكهرباء ومصانع الأسمنت.