سليم يقترب من الأحمر .. والمجلس يشيد بإدارة الأمل عطبرة

الخليج 365 :

بات صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الأمل عطبرة سليم محمد، على بعد خطوات من دخول كشوفات المريخ،خلال فترة التنقلات الصيفية التي تنطلق غداً الخميس .

حيث قطعت المفاوضات بين الناديين شوطاً بعيداً وكان المريخ خاطب الأمل رسمياً طالباً إطلاق سراح اللاعب للاستفادة من خدماته الفنية خلال الفترة القادمة .

هذا وبحسب صحيفة قوون، أشاد مجلس إدارة نادي المريخ، بالتعامل الراقي الذي وجده من إدارة نادي الامل عطبرة فيما يخص صفقة اللاعب سليم حيث لم يتأخر النادي العطبراوي في تلبية طلب المريخ .