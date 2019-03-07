عزل محافظ بنك السودان المركزي

الخليج 365 :

أقال الرئيس السوداني، عمر البشير، محافظ البنك المركزي السوداني.

وقالت الرئاسة، في بيان إن: “رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أصدر اليوم قرارا جمهوريا قضى بتكليف السيد حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي”، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الرئيس السوداني عين الزبير في سبتمبر /أيلول 2018، خلفا لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة بعد وفاة المحافظ الأسبق حازم عبد القادر، وفقا لموقع “باج نيوز” السوداني.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

وسقط في الاحتجاجات 24 مواطنا حتى الآن، حسبما أعلنت السلطات السودانية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.