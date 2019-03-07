أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق7مارس2019

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 07\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي70.00جنيهالريال السعودي 18.60جنيها الدرهم الاماراتي20.23 جنيهااليورو79.65 جنيه الجنيه الاسترليني90.11 جنيه الجنية المصري3.95 جنيه الريال القطري19.12 جنيه.

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