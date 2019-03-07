جرى يوم امس مراسم التسليم والتسلم لرئاسة أركان القوات البرية بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن والذي تقلد منصب المفتش العام والفريق الركن محمد عثمان الحسين الذي خلفه رئيسا لأركان القوات البرية ..

ولدي مخاطبته حفل التكريم ومراسم التسليم الذي نظمته القوات البرية حيا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المفتس العام منتسبي القوات المسلحة والقوات البرية علي وجه الخصوص وجنودها المنتشرين في مختلف بقاع السودان زودا عن حياض الوطن .