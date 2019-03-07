جرى يوم امس مراسم التسليم والتسلم لرئاسة أركان القوات البرية بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن والذي تقلد منصب المفتش العام والفريق الركن محمد عثمان الحسين الذي خلفه رئيسا لأركان القوات البرية ..
ولدي مخاطبته حفل التكريم ومراسم التسليم الذي نظمته القوات البرية حيا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المفتس العام منتسبي القوات المسلحة والقوات البرية علي وجه الخصوص وجنودها المنتشرين في مختلف بقاع السودان زودا عن حياض الوطن .
وجدد البرهان التأكيد على جاهزية القوات المسلحة وهي تضطلع بمهامها الوطنية وتمسك بزمام المبادرة وقال إنها صمام الأمان لهذا السودان بوحدتها وتماسكها وإلتفافها حول قيادتها خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد متمنيا لخلفه ومعاونيه التوفيق والسداد .
من جانبه أشاد الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيس أركان القوات البرية بمجهودات المحتفي به في كل المواقع التي عمل بها مؤكدا الإستمرار في العمل علي نهجه والمحافظة علي ما اختطه هو والقادة السابقين من قيم وموروثات متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة مشيرا إلي أن الهدف واحد مهما تبدلت المواقع وأضاف (جميعنا نسعي ونعمل لنري هذا السودان أمنا ومستقرا وفي رفاهية والقوات المسلحة عزيزة وقوية ومتقدمة).
وكان رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمد البشير قد أصدر مؤخرا مرسوما جمهوريا قضي بترفيع الفريق الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن إلي رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة وتعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيسا لأركان القوات البرية خلفا له.
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