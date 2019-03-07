حزب الوطني يعلن انفتاحه على تسريع الخطوات تجاه القوى السياسية

وقال نائب رئيس الحزب المكلف مولانا أحمد محمد هارون؛ في تصريحات صحافية عقب اجتماع المكتب القيادي؛ في وقت متاخر من يوم امس أن الاجتماع ناقش رؤية واستراتجية الحزب للمرحلة المقبلة من منظور قومي يؤكد على ضرورة التوافق والتراضي الوطني مع الاحزاب السياسية.
واضاف هارون ان المؤتمر الوطني سيكون منفتحا ويعمل على تسريع الخطوات؛ تجاه القوى السياسية لادارة حوار وطني جاد ينقل البلاد الى مرحلة جديدة ويؤدي الى التحول المطلوب.
وقال هارون أن عملية الحوار تتطلب التواصل والاستماع الى الاخرين ونقل رؤيتنا لهم
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